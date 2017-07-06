Maski'den Kanalizasyon Uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, kanalizasyonun çöp olmadığını belirtti.



Özdemir, yazılı açıklamasında, kanalizasyon hatlarının tıkanmasına sebep olacak malzemelerin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.



Kentin her bölgesinde inşa ettikleri kanalizasyon hatlarının uzun yıllar amacına hizmet edebilmesi için vatandaşların bilinçli kullanması gerektiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:



"Kanalizasyon hatlarının amacı dışında kullanılması ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Kanalizasyona atılan çöpler nedeniyle tıkanan hatlarda taşmalar meydana geliyor. Suda erimeyen veya suyun akışını engelleyen tuvalet kağıdı, pet şişeler, kumaş parçaları, saç, kum, toprak parçaları gibi kanalda olmaması gereken atıkların kanalizasyona atıldığını görüyoruz. Bu malzemelerin yanı sıra lavabolara dökülen yağ atıkları da kanalizasyon hatlarına ciddi zarar vermektedir. Bu durum şehrimizin modern yapısına ve arıtma sistemine zarar veriyor."



Özdemir, teknolojik aletlerle oluşturdukları kanal görüntüleme sistemi sayesinde kanalizasyon hatlarını düzenli olarak incelediklerini ve hat temizliği yaptıklarını aktaran belirterek, "Arızalı noktaları robotlarla tespit edip, gerekli işlemleri yapıyoruz. Böylece kanaldaki yabancı ve zararlı malzemeleri çıkararak kanalizasyon hattının tekrardan sistemli bir şekilde çalışmasını sağlamış oluyoruz. Aksi halde atılan bu tür maddeler atık suyun akışını engelleyerek tıkanmalara sebep oluyor. Kanalizasyon çöp değildir. Vatandaşlarımızdan, kanalizasyon hatlarının tıkanmasına neden olacak maddeleri atmamalarını ve bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.