MASKİ'den ihtiyaç halinde evden abonelik hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, engelli ve 65 yaş üstü evden çıkamayacak durumda olup, abonelik yaptırmak isteyen vatandaşların başvurusu doğrultusunda abonelik hizmetini evden veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, engelli ve 65 yaş üstü evden çıkamayacak durumda olup, abonelik yaptırmak isteyen vatandaşların başvurusu doğrultusunda abonelik hizmetini evden veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili vatandaşların Alo 185 Çağrı Merkezi ve 0 422 377 74 44 no lu telefonu arayarak başvuruda bulunması halinde evden abonelik yaptırılabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, özellikle salgın sürecinde riski en aza indirgemek adına MASKİ olarak bir takım önlemler aldıklarını ifade ederek, engelli ve 65 yaş üstü evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar için büyük kolaylıklar sağladıklarını kaydetti.

Karataş, şöyle devam etti:

"MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın rahatlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın talebi halinde ilk abonelik ile devir ve borç taksitlendirme işlemleri Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz tarafından ilgililerin ikametgahına gidilerek evraklardaki imza ve diğer işlemler tamamlanmaktadır. Abonelik yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Alo 185 Çağrı Merkezini ve 0 422 377 74 44 nolu telefonumuzu arayarak taleplerini iletebilirler."

Öte yandan evden abonelik yaptıran vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine