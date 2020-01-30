MASKİ'den İçme Suyuna Otomasyonlu Takip

30.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:47

Hayata geçirilen sistem ile depolardaki su ve klor miktarı ile yaşanabilecek olası arızalar tek bir noktadan izlenip, müdahalede bulunulabiliyor.

Daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturmayı amaçlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il merkezindeki içme suyu depolarına otomasyon sistemi kurdu. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan 'SCADA' sistemi sayesinde depolardaki su ve klor miktarı anlık olarak takip ediliyor. Depolardaki mevcut enstrümanlar aracılığıyla vana ve motorların uzaktan kontrolü, arıza durumlarının belirlenmesi, su parametrelerinin merkezden izlenebilmesi ve uzaktan kontrol edilebilmesi 7 gün 24 saat yapılabiliyor. İçme suyu altyapılarındaki kayıp kaçak oranlarını minimum seviyede tutmaya da olanak sağlayan sistem ile maksimum verimlilik sağlanıyor. 17 ilçedeki tüm içme suyu depolarının sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

"Çağın gerekliliklerini uyguluyoruz"

İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, Manisa merkezdeki içme suyunun 7/24 gözlemlendiğini, içme suyu değerlerinde herhangi bir değişim olduğunda bunun anında sistem üzerinden tespit edildiğini belirterek, "Günümüzde 'SCADA' sistemleri büyük öneme sahip. Yapılan otomasyon sistemi ile içme suyu rezervlerini tek bir noktadan takip edip, müdahalede bulunabiliyorsunuz. İdare olarak, il merkezindeki içme suyu depolarının uzaktan takip edilmesi noktasında sistemimizi devreye aldık. İçme suyu depolarında yaşanan anlık değişimleri deponun olduğu noktaya gitmeden tespit edip, müdahalede bulunabiliyoruz. Çağın gerekliliklerini uyguluyoruz. Bu sayede birçok gider kaleminden de tasarruf ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler