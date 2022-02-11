MASKİ'den Gördes'te Yol Geçişini Rahatlatan Çalışma

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yol geçişlerinde vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için de önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gördes'in Çatalarmut Mahallesinde bir çalışma gerçekleştirildi. Mahallede yağışlı havalarda sıkıntı yaşanan noktada 18 metre koruge boru döşeme işi yapıldı. Hayata geçirilen çalışma ile mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıya son verildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Aslantaş da yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

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