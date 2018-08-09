Maski'den Altyapı ve Dere Temizlik Çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler Mahallesi'nde 4 buçuk kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı. Ayrıca MASKİ tarafından Akhisar'ın Hamitköy Mahallesi'nde 10 kilometrelik altyapı işini noktalaması ile birlikte 18 bin metrekarelik üstyapı ve 100 tonluk içme suyu deposu inşaatına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahalleleri adeta yeniden inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar'ın Hamitköy Mahallesi'nde 10 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı. Mahallede, 18 bin metrekarelik kilit parke taş imalatları da başladı. Daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu için de yoğun mesai harcayan MASKİ, 100 tonluk içme suyu deposu ve hidrofor binası inşasına geçti. MASKİ, ayrıca Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler Mahallesi'nde dere temizlik çalışmasına da başladı. Mahallede toplamda 4 buçuk kilometrelik alanda yapılacak temizlik çalışmasıyla, vatandaşların taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile sağlıklı ve güvenli su akışı sağlanacak.

Öte yandan Demirci ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yağmursuyu ızgara çalışması da gerçekleştirildi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanacak. - MANİSA