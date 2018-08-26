Maski'den 7 Mahallede 3bin 950 Metrelik Kanalizasyon Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı yapım çalışmaları kapsamında 7 mahallede 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi.

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve vatandaşların refahını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Muhtelif mahallelerde kanalizasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Orduzu Leylekpınarı, Karabağlar Milli Sokak, Hatunsuyu Güneşli Sokak, Orduzu, Hanımın çiftliği, Ayazlar ve Mazıcıoğlu'nda kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladık. Buralarda toplamda 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı inşa ettik. İnşallah muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. Hedefimiz kanalizasyon şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak" diye konuştu. - MALATYA