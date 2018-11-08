MASKİ'den 17 İlçeye Dev Altyapı Yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki altyapı ihtiyaçları doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Web TV'de yayınlanan Kent Vizyonu programının konuğu olarak MASKİ'nin il genelindeki büyük altyapı yatırımlarını anlattı.

MASKİ tüm birimleriyle 7/24 görevde

Öncelikle görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgilendiren Genel Müdür Yardımcısı Aslay, "Genel Müdür Yardımcılığım dahilinde İçme Suyu, Kanalizasyon, Yatırım ve İnşaat, Projeler, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Emlak ve İstimlak gibi teknik daireleri başkanlıkları mevcut. 17 ilçe genelinde altyapı projelendirme, kamulaştırma, projelerin uygulanması gibi hizmetlerin tümünü MASKİ bünyesinde yürütüyoruz. Sağlıklı içme suyu temini için su depoları, sondajlar, bu sondajlar için gerekli elektrik/enerji tesisleri, sonrasında oluşan atıksuların uzaklaştırılmasında kullanılan kanalizasyon sistemleri ve en nihayetinde atıksu arıtım hizmetlerinin tamamı Genel Müdürlüğümüze ait. 1700'ün üzerinde personelle 7 gün 24 saat boyunca, gece gündüz, bayram tatil demeden hizmet veriyoruz. Yönetimden saha çalışanlarımıza kadar büyük bir uyum içerisindeyiz" dedi.

Merkez arıtmada geri sayım hızlandı

75 milyon TL maliyetle inşa edilen ve hizmete kazandırılmak üzere olan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili gelinen aşamayı da aktaran Burak Aslay, "Geçen hafta içerisinde tesisimizin tüm imalatlarını bitirdik ve kuru kabul dediğimiz aşamayı tamamladık. Bugün itibarı ile su alımına da başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda, kendisinin de en büyük hedefi olan Gediz'in temizlenmesi için çevreci yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

910 İçme suyu deposunu yeniledik

MASKİ'nin vatandaşa daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla yaptığı çalışmalara da değinen Aslay, "Şimdiye kadar il genelinde 910 depo, 196 terfi binası, 20 biriktirme deposu tamamen yenilendi. İzolasyonları yapılarak, tüm iç tesisatları yenilendi. Etrafları tel örgü ve çitlerle çevrelendi ve dışarıdan girişler engellendi. Kalan 135 depomuzu da yılsonuna kadar tamamlayacağız. Bunun yanında da 54 adet betonarme, galveniz ve kompozit içme suyu deposunun yapımına devam ediyoruz. Bu rakamların toplamına baktığımızda, 4 yıllık bir sürede 1500'e yakın tesis anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Yağışlı havalarda eski manzaralar ortadan kalkıyor

Aslay, MASKİ'nin ilçe merkezlerinde hayata geçirdiği yağmursuyu yatırımlarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti: "Artık yağışların rejimi iklimsel olarak değişti. Aşırı yağışlar ciddi problem yaşanır hale geldi. Yaptığımız incelemelerde birçok ilçe merkezimizde yağmursuyu hattının olmadığını tespit ettik ve derhal çalışmalara başladık. Bu kapsamda Soma'da 15 kilometrelik prestij caddeleri ana hat ve kuşaklama dediğimiz kısmı bitirdik. Yalnızca cadde bazında da değil, ana arterlerde su akışının kontrolü sağlanmış oldu. Aynı şekilde Salihli'de de çalışmalarımız sürüyor. Burada toplam 29 kilometre hat döşeyeceğiz. Gölmarmara'da da aynı sıkıntılar yaşanıyordu. Şuan 8 kilometrelik hattımızın yapımı devam ediyor. Yine Selendi'de kanal, içme suyu ve yağmursuyu hatlarımızı imal ettik. Akhisar'da, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye kampüs yolunda da bu çalışmalarımızı tamamladık. Büyük yağmursuyu yatırımlarımız sayesinde eskiden gördüğümüz manzaralar artık yaşanmıyor.

'Kanalizasyon Çöplük Değildir' kampanyasına vurgu

Kanalizasyon hatları ve yağmursuyu ızgaralarının özenli kullanımı konusuna da dikkat çeken Burak Aslay, "MASKİ olarak biz hatları imal ediyoruz ama tıkandıkları zaman maalesef bu hizmetleri veremiyoruz. Bu kapsamda 'Kanalizasyon Çöplük Değildir' adında bir kampanyamız mevcut. 17 ilçedeki mahallelerimizden, şehir merkezlerimize kadar kanal hatlarımızın tıkanmasına neden olan yabancı maddelerin atılmasını önlemek adına vatandaşlarımızı bilinçli olmaya çağırıyoruz. Aynı şekilde yağmursuyu ızgaralarımızda da özellikle semt pazarlarımız sonrasında ciddi sorunlar oluşuyor. Çünkü bunların sağlıklı çalışmaması halinde yine vatandaşımızın kendisi zarar görüyor" diyerek konuya vurgu yaptı.

Dev altyapı projeleri

17 ilçe genelini kapsayan büyük altyapı dönüşüm projelerinden de söz eden Aslay, "Bilindiği üzere MASKİ'nin kurulmasına dek altyapı hizmetinden mahrum kalan mahallelerimiz ve eski beldelerimizi kapsayan iki büyük projemiz var. İlk etap olarak 101 Mahalle Projemiz oldu. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı, foseptik ve depo imalatlarını yaptık ve üstyapısını da tamamlayarak hizmete sunduk. Mahallelerimizin şehir merkezlerinden farkı kalmadı. 154 Mahalle Projemiz kapsamında da Soma, Kırkağaç, Gördes gibi ilçelerimizde alt ve üstyapı tamamlandı. Diğerlerinde ise altyapı büyük oranda bitti. Kalan 80 mahallenin ihalesine çıkmak için de kredi başvurumuzun sonuçlarını bekliyoruz" dedi.