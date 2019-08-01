MASKİ'de yangın tatbikatı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği gereğince bir yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, MASKİ Daire Başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Aksoy katıldı.

TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI

MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen tatbikat, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları iş birliğiyle gerçekleştirildi. MASKİ Hizmet binasında canlandırılan mizansende; yangın durumunda binanın hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangın söndürme ve olası yaralanmalara acil müdahale konuları ele alındı.

Kaynak: Bültenler