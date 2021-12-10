MASKİ Çarmuzu inceleme

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını aktaran Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş, "Burası yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda sulama ve yağmursuyu hattıydı. Yaka, Çarmuzu, Hatunsuyu Mahalleleri sulama suyunu buradan temin ediyordu. İmardan dolayı bir bölümü inşaat alanında kalıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüze yaşadığımız mağduriyeti bildirdik. MASKİ ise hemen çalışmalara başlayarak hattın yerini değiştiriyor. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜR MERT: BİN METRELİK HAT YENİLENİYOR

Mevcut sulama suyu hattının İmar sınırları içinde kaldığını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, vatandaşların mağdur olmaması için hattın deplase edildiğini aktardı. Mert, "Çarmuzu, Kaynarca ve bu bölgenin sulama suyu hattı Babuktu deresinden karşılanıyor. Mevcut sulama hatları imardan dolayı vatandaşın parsel alanı içinde kaldı. Bundan dolayı da hem sulama konusunda hem de hattın geçtiği bölgelerde birçok vatandaşımız mağduriyet yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda 1000'lik hattımızı tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık bir kilometrelik bir hatta 1000'lik borular inşa edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

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