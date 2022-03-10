MASKİ, altyapı yatırımlarıyla sağlıklı yarınlar inşa ediyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarıyla sağlıklı yarınlar için çalışıyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçe merkezinde yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapıldı. Cumhuriyet Mahallesinde ring yolunun geçtiği güzergah ve 263 sokakla kesiştiği noktada yapılan imalat ile yağışlı havalara karşı önlem alındı.

"Yapılan iş çok güzel"

Mahalle Muhtarı Kadir Zengin, "Çalışmadan memnunuz. Yapılan iş çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyor ve selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

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