MASKİ, altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Mahalle Muhtarı Mustafa Atalan da, "Cengiz Başkan olmasaydı biz bu hizmetleri göremezdik" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesinde ilave hat döşeme çalışması gerçekleştirildi. Mahallede yeni imara açılan alanda hayata geçirilen çalışma ile bir altyapı ihtiyacı daha giderildi.

"Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor"

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Mustafa Atalan, "Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Cengiz Başkan olmasaydı biz bu hizmetleri göremezdik. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. 101 Mahalle Projesi ile ana şebeke hatlarımız da yenilenmişti. Ardından üstyapımız da yenilemişti. Yapılan hizmetler için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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