MASKİ, Alaşehir Merkezde yağmur suyu hattı imalatı yapacak

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir'in de hazır bulunduğu yer tesliminde mahalle muhtarı ve bölge esnafı ile de görüşüldü.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu hattı imalatları ile taşkın sorunu yaşanan bölgelere çözüm üretiyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir Merkez İstasyon Mahallesinde gerçekleştirilecek olan yağmur suyu hattı iyileştirme çalışması öncesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de yer tesliminde hazır bulundu. MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve teknik personel de Daire Başkanı Emir'e eşlik ederken, mahalle muhtarı ve bölge esnafı ile de görüşüldü.

"MASKİ çok güzel çalışıyor"

Çalışma yapılacak olan bölgede esnaflık yapan Hüseyin Ongun, "Mahallemizde son yıllarda yağmur suyu birikintileri yaşanıyordu. MASKİ sağ olsun ilgili birimleriyle mahallemiz ile ilgileniyor. En kısa zamanda çalışmalara başlanacağının müjdesini aldık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. MASKİ çok güzel çalışıyor. Vatandaşı hiçbir zaman mağdur etmiyorlar" dedi.

"Cengiz Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz"

Mahalle Muhtarı Ahmet Unut, "Mahallemiz için önemli bir çalışma olan yağmur suyu hattı döşeme işine kısa bir süre içerisinde başlanacak. Cengiz Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz. Sıkıntılarımızı çözüyor" ifadelerini kullandı.

Hayata geçireceğimiz çalışma ile bölgede ikamet eden vatandaşımızın ve esnafın sıkıntısını çözeceğiz"

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de bölgede yaptığı incelemeler sonrasındaki açıklamalarında, "İl genelinde birçok projeye hayat veriyoruz ve ortaya çıkan olumsuz durumları çözüme kavuşturmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ve planlamaları doğrultusunda Alaşehir merkez İstasyon Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapacağız. Hayata geçireceğimiz çalışma ile bölgede ikamet eden vatandaşımızın ve esnafın sıkıntısını çözeceğiz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet