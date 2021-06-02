MASKİ, Ahmetlili muhtarlarla bir araya geldi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki mahalle muhtarları ile koordinasyonu sıkı tutarak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli İlçe Koordinatörü Nilhan Kılıç, Ahmetli ilçesi Bahçecik, Derici, Halil Kahya, Mandallı ve Kendirlik Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, tek tek istek ve talepleri dinledi, sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlığına bildirmek üzere gerekli notları aldı.

Ahmetli ilçesine bağlı Mahalle Muhtarları ile MASKİ ilçe şefliğinde bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile il genelinde yürüttüğümüz çalışmaların sorunsuz gitmesi adına muhtarlarımız ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor. Mahalle muhtarlarımızla buluşarak, varsa sorunları yerinde tespit ediyor, görüşlerini alıyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek, eksiksiz ve noksansız hizmet götürmek için çalışıyoruz" dedi.

Yaraşlı Mahallesine de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Daire Başkanı Serpil Çakır, Mahalle Muhtarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek kendisine çeşitli hediyeler takdim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaraşlı Mahalle Muhtarı Ziya Karamuk, "Mahallemizi yaşanacak bir yer haline çeviren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e öncelikle çok teşekkür ederim. Mahallemizde üç defa misafir ettiğimiz Cengiz Başkanımıza o zamanda yaşadığımız sorunları ve eksiklerimizi iletmiştik. Taleplerimiz kısa bir süre içerisinde yerine getirilerek mahallemizin çehresi değişti. Hizmetler ve eksikler hiçbir zaman bitmez. Bu nedenle hem mahalle halkım adına hem de şahsım adına mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı