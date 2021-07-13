MASKİ, Adala'da Taşkın Riskini Ortadan Kaldıracak
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MASKİ, Adala'da Taşkın Riskini Ortadan Kaldıracak

MASKİ, Adala'da Taşkın Riskini Ortadan Kaldıracak
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Adala mahallesinde 4 kilometrelik dere yatağı genişletme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla tarım arazilerini taşkınlardan korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Salihli ilçesine bağlı Adala mahallesinde 4 kilometrelik dere yatağı genişletme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Zaman içerisinde daralan dere yatağında yapılan çalışmaların ardından taşkın riski minimum seviyeye inmiş olacak.

"MASKİ, sorunumuza kayıtsız kalmadı"

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini berliterek, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan şiddetli yağışlarda dere yatağının zamanla daralması sonucu yaşanan taşkınla tarım arazilerimiz zarar görmüştü. MASKİ Genel Müdürlüğü bizim bu sorunumuza kayıtsız kalmayarak dere yatağında genişletme ve temizlik çalışmalarına başladı. İnşallah bundan sonra deredeki su akışı sağlıklı hale gelip taşkın riski ortadan kalkacak. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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