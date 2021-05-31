MASKİ aboneleri bundan sonra E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MASKİ aboneleri bundan sonra E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecek

MASKİ aboneleri bundan sonra E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların MASKİ ile alakalı işlemlerini internet üzerinden zaman kaybı yaşamadan daha hızlı gerçekleştirmesi için örnek bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Vatandaşların, abonelik bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama, borç ödemesi ve fatura bilgileri sorgulama işlemlerini evinden dışarı çıkmadan yapabilme imkanı sunduklarını belirten Karataş, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu salgın döneminde, hayata geçirdiğimiz e-devlet uygulaması ile abonelerimiz bireysel işlemleri için kurumumuza gelmeden artık işlemlerini rahatlıkla internet üzerinden yapabilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Evgar Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MASKİ aboneleri bundan sonra E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 14:03:57. #1.11#

title