MASKİ, 2021'in ilk İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Aslay, toplantıda MASKİ'nin çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Manisa iline ilişkin yatırım ve çalışmaların değerlendirildiği Manisa İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da katılarak idare olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı. Toplantıda MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer de yer aldı. Aslay, altyapıdan üstyapıya, atıksu arıtma tesislerinden dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, içme suyu sondajlarından içme suyu deposu bakım ve onarımlarına kadar il genelinde yürütülen çalışmaları ve planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Genel Müdür Aslay, yatırımların hızlandığını vurguladı

Genel Müdür Burak Aslay, 2020 yılında pandemi sürecinde de vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarına tedbirler kapsamında devam ettiklerini belirterek, "Hemşerilerimizin memnuniyeti için 2021 yılında da tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek adına yatırımlarımıza hız kazandırdık. Hemşerilerimize sağladığımız sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin yanında, aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alt ve üstyapı çalışmalarına da çok önem veriyoruz. Verimli ovalarımızı kirlilikten korumak adına ilimiz genelinde 19 atıksu arıtma tesisi işletiyoruz. Hedefimiz atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezinin kalmaması. Bu kapsamda da Sarıgöl ilçemize kazandıracağımız tesisin yer teslimini de yüklenici firmaya yaptık" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı