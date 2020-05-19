Maskeyle Spor Yapmak Ölümcül Olabilir! Profesör Duyurdu
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Maskeyle Spor Yapmak Ölümcül Olabilir! Profesör Duyurdu

Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan'a göre spor yaparken uzun süre maske takılması hayati risk yaratıyor.

Maskeyle Spor Yapmak Ölümcül Olabilir! Profesör Duyurdu
19.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:48

Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan'a göre spor yaparken uzun süre maske takılması hayati risk yaratıyor. İşte profesörden maskeyle spor yapmak isteyenlere uyarılar.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan yanlış maske kullanımına dikkat çekiyorken Koronavirüsten korunurken solunum yetmezliğine vurgu yapıyor. Açık alanda spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takmasının sağlık açısından tehlikeli olabileceği belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim halka önerdiğimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, farkında olmadan bizim sağlık çalışanlarımızın hastaya müdahale ederken taktığımız maskeleri takıyor. Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken maskeler değil. Nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda kalıyoruz."

Spor Yapanlar Hangi Tip Maske Kullanmalı?

Spor yapanlara cerrahi maske tavsiyesinde bulunan Prof. Taşbakan, maskenin uzun süre takılması durumda kanda karbondioksit birikmesi söz konusu olduğunu aktardı. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olabilecek bilinçsiz maske kullanımı, özellikle spor yapan insanlarda hayati risk oluşturabilir.

Kaynak: Tamindir

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