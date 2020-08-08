Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?

Sıcakla baş etmek için ince bir şort ve tişört giyseniz de, yüzünüze bir maske takmak zorunda kalmak bu havalarda bunaltıcı olabiliyor.

Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?
08.08.2020 00:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:50

Havalar çok sıcak.

Sürekli terlediğimiz şu günlerde hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için hava durumuna bakmamıza gerek yok.

Sıcakla baş etmek için ince bir şort ve tişört giyseniz de, yüzünüze bir maske takmak zorunda kalmak bu havalarda bunaltıcı olabiliyor.

İnsanların yüzünü kapatırken bir yandan serin kalması zor olsa da, uzmanların bunun için verdiği tavsiyeleri derledik.

Doğru maske tercihi

Londra'da bir hastanede çalışan dermatolog Dr. Adil Sheraz "Hepimiz maske takıyoruz ama bazı maskeler diğerlerinden daha rahat diyor.

Sheraz'ın ilk tavsiyesi, nefes alabilen malzemelerden yapılmış bir maske takmak. Pamuk ve bambu maskeleri öneriyor.

Pek çok kişinin taktığı mavi ince cerrahi maskeler virüsün yayılmasını engellese de nefes alabilen malzemeden yapılmış değil ve bu yüzden serin kalmayı kolaylaştırmıyor.

Pamuk maskelerin dezavantajı ise nemlenmeleri. Bu yüzden pamuk maske takacak kişilere yanında yedek bir maske taşımasını da tavsiye ediyor.

Maskenin renginin de bir etki yaratabileceğini, açık renk maskelerin daha az güneş ışığını soğuracağını ve böylece daha serin kalacağını söylüyor.





Peki maskeyi takmadan önce buzdolabında soğutmak işe yarayabilir mi?

Dr. Sheraz bundan emin değil:

"Kötü bir fikir değil. Ama insanların yüzlerinde soğuk ısırmasına yol açabilir. Bu yüzden bunu tavsiye edebileceğimi sanmıyorum."

Cilt ve kozmetik bakım alanında uzmanlaşan aile hekimi Dr. Anil Budh-Raja ise dondurucuya koyulmuş bir havlunun maske olarak kullanılabileceğini söylüyor.

Fakat havlu gibi bir malzemeyi maske olarak kullanabilmek için kulağa bağlanabilecek bir hale getirmek gerekiyor.

Yaz sıcaklarında bir anda havlunuzun düşmesi, her zaman utanılacak durumlar yaratabilir.

Makyaj etkisi

Dr. Sheraz "Yapmak isteyebileceğiniz bir diğer şey de makyajdan kaçınmak olabilir" diyor.

Makyaj malzemeleri terle karışıp ciltteki gözenekleri tıkayabiliyor.

Sheraz, güneş kremi ve su bazlı nemlendirici kullanmayı tavsiye ediyor.





Dr. Budh-Raja, buzdolabında soğutulmuş hiyalüronik asidi yüze sürmenin de insanları bir süre serin tutabileceğini söylüyor.

Vizör ve terleme

Pek çok kişi maskenin yanı sıra virüsten korunmak için vizör de takıyor.

Fakat vizörler genellikle alından geçen bir bant ile tutturuluyor. Alın, sıcak günlerde insanın en çok terleyen bölgeleri arasında yer alıyor.

Bu yüzden vizörü sık sık çıkarıp terinizi silmek işe yarayabilir.

En önemlisi sık sık su için

Sıcak günlerde sık sık su içmek tavsiye edilir. Fakat ağzınızda maske olduğu için uzun süre su içmezseniz, susuz kalabilirsiniz.

İnsanlarla sosyal mesafeyi koruyacak şekilde maskenizi çıkarabilir ve su içebilirsiniz. Maskenize dokunmadan önce elinize jel sürmeyi unutmayın.

Bunun dışında serin kalmanıza yardımcı olabilecek birkaç tavsiye daha var.

Dr. Sheraz, dışarı çıkışınızı mümkün olduğunca serin saatlere ayarlamanızı tavsiye ediyor.

Yanınızda küçük pilli fanlardan taşımak da en bunaltıcı anlarda serinlemenize yardımcı olabilir.





Johns Hopkins Üniversitesi, baş dönmesi veya nefes almakta zorluk gibi belirtiler yaşayanların sıcak ortamlardan derhal uzaklaşmasını tavsiye ediyor ve ekliyor:

"İnsanların sıcak stresine nasıl tepki verecekleri sıcaklığın yoğunluğuna, maruz kalınan süreye ve sahip olduğu hastalıklara göre değişebilir.

"Ne tür maske takarsanız takın, serinlemek için maskeye su dökmeyin. Maskeleri ıslatmak, filtreleme yeteneklerini kısıtlayabilir."

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Politika
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Magazin
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Spor
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Hande Erçel Barış Arduç İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı? - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 00:50:30. #1.14#
title