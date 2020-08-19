Maskeyi düzgün takmayanları gören Vali uyardı: "Virüs yakaladığı anda yatırıyor"
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Maskeyi düzgün takmayanları gören Vali uyardı: "Virüs yakaladığı anda yatırıyor"

Maskeyi düzgün takmayanları gören Vali uyardı: "Virüs yakaladığı anda yatırıyor" -Elazığ Valisi Erkaya Yırık: -"Doğru olan, bugünkü vaka sayısının 1-2 hafta öncesinden fazla olduğudur.

19.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:21

Maskeyi düzgün takmayanları gören Vali uyardı: "Virüs yakaladığı anda yatırıyor"

-Elazığ Valisi Erkaya Yırık:

-"Doğru olan, bugünkü vaka sayısının 1-2 hafta öncesinden fazla olduğudur. Eğer tedbirlere dikkat etmezsek bu vaka sayısının da artabileceğine dikkat çekiyoruz"

"65 yaş ve üstü vatandaşların saat 11: 00' den sonra çıkmalarını kararlaştırdık"

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık, dışarıda oturan ve maskeleri düzgün takmayan vatandaşları, "Allah korusun virüs yakaladığı anda yatırıyor, onun için kurallara riayet ediyoruz" diyerek uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık ve beraberindekiler Covid-19 denetimine katıldı. Esnaf ve iş yerlerinde denetimlerde bulunarak alınan önlemlerini kontrol eden Vali Yırık, vatandaşları kurallara uyması noktasında bilgilendirdi. Bu sırada dışarıda ve maskesini düzgün takmayan 65 yaş üstü üç kişiyi gören Vali Yırık, "Allah, korusun virüs yakaladığı anda yatırıyor. Allah rızası için kurallara riayet ediyoruz" dedi.

İl genelinde denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "Covid-19 salgınının tüm dünyada görüldüğü andan itibaren tedbir denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle son haftalarda Covid-19 salgınının insanlarımızın toplu alanlarda yakın temas ve bir takım eksikler dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi sayının mütemadiyen arttığını görüyoruz. Bakanlığımız bu doğrultuda yaklaşık 3 hafta önce 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' prensibiyle tüm Türkiye'deki vilayetlerimize genelge gönderdi. Bu genelge sonucunda kontrollü sosyal hayat prensibinin egemen olduğu bu düzende insanlarımızın temizlik, maske ve mesafe hususlarına ehemmiyetle önem vermesi gerektiği belirtildi" diye konuştu.

"Bugünki vaka sayısı 2 hafta öncesinden fazla"

65 yaş ve üstü vatandaşların saat 11: 00' den sonra çıkmalarını kararlaştırdıklarını vurgulayan Vali Yırık, " Vatandaşlarımızın bu sirkülasyonda daha az zarar görebilmesi, virüsten korunabilmesi için böylesine tedbirler aldık. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere azami riayet bekliyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız hariç seyahat kısıtlaması yok. Onun dışında da çok fazla kısıtlamamız yok ama toplu alanlardaki hususların neler olduğunu da izah ettik. Gidişatta eğer sayılar çok yükselirse ki ben çok beklemiyorum. Fevkalade bir artık söz konusu değil. Zaman zaman basında, internet sayfalarında 'vakaların hızla arttığı' şeklinde yayınlar görüyorum ama bu doğru değil. Doğru olan, bugünkü vaka sayısının 1-2 hafta öncesinden fazla olduğudur. Eğer tedbirlere dikkat etmezsek bu vaka sayısının da artabileceğine dikkat çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Maskeyi düzgün takmayanları gören Vali uyardı: 'Virüs yakaladığı anda yatırıyor'

Kaynak: İHA

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