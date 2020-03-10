Maskeye talep artınca iş başa düştü
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Malatya İnönü Üniversitesi, Türkiye, Kızılay, Güncel

Maskeye talep artınca iş başa düştü

Birçok ülkede hızla yayılan ölümcül korona virüsü ile birlikte koruyucu maskelere talep arttı.

10.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:40
Maskeye talep artınca iş başa düştü

Birçok ülkede hızla yayılan ölümcül korona virüsü ile birlikte koruyucu maskelere talep arttı. Ülke genelinde yoğun talep olunca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ise maskelerini kendi üretmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede görülen Covit-19 adıyla bilinen korona virüsü dünyada birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, Türkiye'de virüse karşı sıkı tedbirler aldı. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte dünyada koruyucu tıbbi malzemelere olan taleplerde patlama yaşanırken, özellikle solunum yoluyla buluşan virüse karşı koruyucu maskeler yoğun talep görüyor.

Türkiye'de korona virüsüne henüz rastlanmadı ancak ülkede maskelere olan talepte büyük artış yaşanıyor. Tıbbi malzeme firmaları maske taleplerine yetişemezken Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ise günlük maske ihtiyacının karşılanması adına alternatif bir arayışa girildi. Hastane yönetiminin girişimleri ile kendi bünyelerindeki terzihane de günlük kullanılan koruyucu maske üretimi denemesinde başarı sağlanınca seri üretime geçildi. Hastanenin ihtiyacı olan günlük bin adet maskeyi artık kendilerinin ürettiğini ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şuan dünyada yoğun talep gören maskenin Türkiye'de üretiminin şuan için yeterli olduğunu belirterek ileride yaşanacak maske bulma sıkıntısı ihtimaline karşı kendi önlemlerini aldıklarını söyledi.

Hastanelerinde günlük ortalama bin adet maske kullanıldığını belirten Kızılay, "Hastanemizin ihtiyaçlarını gören terzihanemizde maske üretimi ile ilgili yaptığımız deneme üretimi başarılı olunca bunu seri üretime geçirme kararı aldık. Hastanemizin maske ihtiyacını buradan karşılıyoruz" dedi. Maskenin basit bir tıbbi malzeme olduğunu ancak şu sıralar bulunmasının zor olduğunu da ifade eden Kızılay, "Maskenin yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Onun için biz de kendi hastanemizde her gün bin maske üreterek bu ihtiyacı karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Maske üretiminde kullandıkları malzemelerin, daha önce satın aldıkları malzeme ile aynı olduğunu da ifade eden Rektör Kızılay, "Burada Başhekimimiz ve diğer yetkililerimizin büyük başarısı var. Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışması ile bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz" dedi.

korona virüsünün şu an dünyanın birçok ülkesinde olduğunu ancak Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmadığını da kaydeden Kızılay, "Ama maska ihtiyacı ülkede de dünyada çok talep gören bir ihtiyaç. Biz de bu talebe kendi ihtiyacımızı karşılayarak katkı sunmaya başladık. Kullandığımız kumaşlarımızı laboratuvarımızda testten geçirdik. Anti alerjik kumaşlar kullanıyoruz. Maskelerimiz hem hastanede günlük cerrahi müdahalelerde kullanacağız" diye konuştu.

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

Kaynak: İHA

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