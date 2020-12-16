Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
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Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi

16.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:20
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi

ADANA'da koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde Vakkas K., maskesiz yakalanınca telefonu çaldığı gerekçesiyle maskesini çıkardığını söyledi.

ADANA'da koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde Vakkas K., maskesiz yakalanınca telefonu çaldığı gerekçesiyle maskesini çıkardığını söyledi. "Üzerimde kimliğim yok. Cezayı kabul etmiyorum" diyen Vakkas K., polis merkezine götürüleceğini anlayınca kimliğini vermek zorunda kaldı.

Koronavirüs vaka sayısında artış yaşanan kentler arasında yer alan Adana'da polis, maske ve mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında uygulama yaptı. Gün boyunca 155 polisle yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 141, maske kuralına uymayan 127, sigara içme yasağına uymayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Melekgirmez Sokak'ta denetim yapan polis ekipleri, maske takmadığı tespit edilen Vakkas K.'yi durdurdu. Karşısında polisi gören Vakkas K., "Sokağın başındayken maskem takılıydı. Telefon gelince maskemi çıkarttım" dedi. Kimliğini isteyen polise, "Üzerimde kimliğim yok. Cezayı kabul etmiyorum" diyen Vakkas K., polis merkezine götürüleceğini anlayınca kimliğini çıkarmak zorunda kaldı.Maskesiz dolaşan Şaban T. ise polisi görünce, sokaktaki bir iş yerine girdi. Polisin takibinden kaçamayan Şaban T.'ye maske kuralına uymadığı için ceza yazıldı.'YATAKTA BİLE MASKEYLE UYUYORUM'

Öte yandan uygulamalar sırasında araç içinde maske takmadıkları için durdurulan sürücü ve yolculara da idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında polisin uygulamasına destek verdiğini söyleyen Cemil Batur ise "Devlet karar verdiyse, doğrudur. Ben de maskemi hiç çıkarmıyorum. Hatta bazen kendimi o kadar kaptırıyorum ki yatakta bile maskeyle uyuyorum" diye konuştu.


Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi
Maskesiz yakalanınca 'yok' dediği kimliğini polis merkezine giderken gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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