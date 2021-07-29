Maskesiz ve mesafesiz hatıra fotoğrafı!
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, önceki gün Kuruçeşme'de bulunan Huqqa isimli mekan çıkışı görüntülendi. Özil ve çevredekilerin maskesiz oluşu şaşkınlık yarattı
Arkadaşları ile birlikte boğaz manzarasında yemek yiyen dünyaca ünlü futbolcu, çıkışta kendisini gören hayranlarının arasında kaldı.
Maskesiz olmasına rağmen fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan futbolcu, sevenlerinden alkış aldı.
Artan Covid-19 vakalarına rağmen Mesut Özil ve çevredekilerin maske takmaması gözlerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin