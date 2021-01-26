Maskesiz turistler cezadan kaçamadı
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Maskesiz turistler cezadan kaçamadı

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:40
Maskesiz turistler cezadan kaçamadı

İstanbul-Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gezen iki turiste maske takmadıkları gerekçesiyle tutanak düzenlenirken, biri hakkında ayrıca sigara içtiği gerekçesiyle tutanak hazırlandı.

İstanbul-Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gezen iki turiste maske takmadıkları gerekçesiyle tutanak düzenlenirken, biri hakkında ayrıca sigara içtiği gerekçesiyle tutanak hazırlandı.

Gazetecileri engellemeye çalıştı

Hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Taksim Meydanı'nda denetim noktaları oluşturuldu. Denetim noktasına gelen İranlı iki turistten birisinin maskesiz olduğu görüldü. Görevlilerin uyarısı üzerine maskesini cebinden çıkararak, takmaya çalışan turiste İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 900 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı. İranlı turist, bu sırada elindeki şeffaf şemsiye ile gazetecilerin kendisini görüntülenmesini engellemeye çalıştı.

Denetim noktasına sigarası ile geldi

Taksim'deki denetim noktasına gelen Faslı iki kadın turistten birisinin maskesini çıkararak elinde sigara olduğu görüldü. Bu kadına da maske takmamak ve İstanbul Valiliği'nce sigara içilmesi yasak alanlardan biri olarak ilan edilen Taksim'de sigara içtiği gerekçesiyle 900'er TL olmak üzere toplam 1800 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı.

Kaynak: Tourism Today

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