Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi
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Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi

08.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:48

Bir son dakika haberine göre Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden maske denetimi Tüm Türkiye'de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimleri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapıldı.

Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden maske denetimi

KAYSERİ - Tüm Türkiye'de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimleri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapıldı. Denetimler sırasında telefonla konuşurken maske takmayan bir şahıs, polis ekiplerine kimlik vermemek için direndi.

İstasyon Caddesinde yapılan denetime Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik katıldı. Kentte korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü maske denetimi yaptı. Maske denetimi sırasında, ağacın altında maskesiz şekilde telefonla konuşan bir kişiden, polis ekipleri cezai işlem uygulamak amacıyla şahsın kimliğini istedi. Şahıs ceza yazdırmamak için polis ekiplerine kimlik vermemekte direndi. Uzun uğraşlar sonucu kimliği alan polis ekipleri, şahsa cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Korona virüs pandemisin de, şehrimizde bildiğiniz üzere bir yoğunluk yaşanmıştı. Bu yoğunluğun devam etmemesi için önlemlere azami derecede riayet etmemiz gerekiyor. Bur da, önlemleri zincir gibi düşünecek olursak Bu zincirin herhangi bir halkasında bir eksiklik bizi zaafa düşürüyor. Bu zaafa uğramamak için mutlaka önlemlerimizi azami derecede gayret etmemiz gerekiyor uymamız gerekiyor. Şimdi kontrollü sosyal hayat dediğimiz mevzu, yine kontrollü olmaya devam edeceğiz, toplu kısıtlamalar yerine bireysel formatta gidilecek. Bu bireysel formatta ilerlemenin en önemli yolu da, bireysel önlemler dediğimiz maske, mesafe ve temizliğimize mutlaka uymamız gerekiyor. Şuan okullarımız da kısmi bir açılma meydana geliyor. Buna yönelik de biz dün Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte, tüm üst yöneticilerimizle bir toplantı yaparak, burada alınması gereken önlemleri konuştuk. Bun önlemleri yine azami derecede okullarımız da uygulamamız gerekiyor. Buna yönelik te herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Ev de özellikle izolasyona alınan çocuklarımızın ev dışına çıkmamaları, oyun parklarına gönderilmemesi önem arz etmekte. Bu konuda, herkesin buna uymasını istiyoruz. Bizim ilimizde yapmış olduğumuz çalışmalar, Sayın Valimizin önderliğinde başlatılmış olan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı, ancak bu bizi rehavete sürüklememeli ve yine aynı sıkılıkta, aynı tedbirlerle yola devam etmeliyiz" dedi

Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi
Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi
Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi
Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi
Son dakika haberi | Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA

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