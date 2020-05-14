Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, 10 ilimizde zorunlu hale getirildi. O iller hangileridir? Detaylar haberimizde.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!
14.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:31

Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 10 ilde zorunlu hale getirildi.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkemizde bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerimizde de maskesiz çıkma yasağı getirildi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerimiz şu şekilde: Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller!
SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini açıklamıştı."Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

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