Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri, ihlalin cezası ne kadar? Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı.

Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta içinde 81 il valiliğine gönderdiği talimatta maske takma kuralını ihlal edenlere 900 lira para cezasının kesilmesi öngörülüyor. Bakanlık, maske takılması kuralıyla ilgili üç gün boyunca uymayanların uyarılması ve bilgilendirilmesini istemişti. Bakanlık talimatıyla bu sürenin dolmasıyla birlikte 22 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesilmesi bekleniyor. Talimatta, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğu belirtildi. Hangi illerde maske takmak zorunlu? Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, 50'den fazla ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Bu iller şöyle sıralanıyor: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

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