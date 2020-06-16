Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Olan İllere İki İl Daha Katıldı
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Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Olan İllere İki İl Daha Katıldı

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illere iki il daha katıldı.

Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Olan İllere İki İl Daha Katıldı
16.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:52

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illere iki il daha katıldı. Bitlis ve Yalova'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece 42 olan sayı, an itibarıyla 44'e yükseldi. Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Olan İllerin Sayısı 44'e Yükseldi

Maske takma zorunluluğu olan illere Bitlis'in ve Yalova'nın da eklenmesi ile birlikte sayı an itibarıyla 44'e yükseldi. Maske takma zorunluluğu olan diğer iller ise şu şekilde: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.

Bitlis valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Yalova valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 15 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 179.831 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.825'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 152.364 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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