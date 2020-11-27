Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
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Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi

27.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:46

Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi Hatay'ın Samandağ ilçesinde maske cezası uygulananların bahaneleri hep aynı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, korona virüs salgınının artmasıyla maske takmayanlara para cezası kesiliyor.

Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde maske cezası uygulananların bahaneleri hep aynı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, korona virüs salgınının artmasıyla maske takmayanlara para cezası kesiliyor.

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İlçe merkezinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafında maske denetimi yapıldı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı.

Maske takmayan vatandaşlar, "Maskeyi arabada unuttum", "Yeni evden çıktım evim yukarıda" diyerek akla gelen ilk bahaneyle kendilerini savundu.

Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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