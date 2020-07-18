Maskesiz olmaz Mengerler Bostancı'dan arabasının bakımını yaptırıp elbise provasına yetişmeye çalışan Zeynep Mansur, hem trafikteki dikkati hem de içinde bulunduğumuz günlerde arabasında bile maskeli olmasıyla dikkat çekti.

Mansur, "Henüz salgın bitmiş değil. Sayın bakanımız her gün uyarılarda bulunuyor. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için uymak zorunda olduğumuz bazı kurallar var. Bende maske ve sosyal mesafe konusuna önem veriyorum. Bizler tanınan, ünlü isimler olarak bizim hayranlarımız için rol modeliz. Bu konuda bir kaç kişinin hayatında maske konusunda hassasiyet yaratabiliyorsak ne mutlu." diyerek bu konuya gösterdiği önemin altını çizdi.





Kaynak: Snob Magazin