Maskesiz minibüse bindiler, polisi görünce yüzlerini gizleseler de cezadan kaçamadılar - Maskesiz minibüse bindiler, polisi görünce yüzlerini gizleseler de cezadan kaçamadılar Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı.

- Maskesiz minibüse bindiler, polisi görünce yüzlerini gizleseler de cezadan kaçamadılar

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı. Uygulamaya takılan bir minibüsteki maskesiz 2 yolcu ve şoföre ceza kesildi.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir içinde toplu taşıma yapan minibüslere yönelik uygulama yapıldı.

Alparslan Türkeş Meydanı'ndan geçen araçları denetleyen ekipler, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınıp alınmadığını denetledi, öte yandan şoförlere maskesiz yolcu alınmaması gerektiğini ve araç içinde belirtilen hijyen kurallarını hatırlattı.

Uygulamalar sürerken noktaya, içinde 2 kadın ve 3 de çocuğun olduğu maskesiz bir şekilde yolculuk yaptığı minibüs takıldı. Polisleri fark eden yolcular panikleyerek, o anda üzerlerindeki kıyafetler ile yüzlerini gizleseler de başarılı olamadılar. Aracı durduran ekipler, 2 yolcu ve sürücüye emre aykırı davranıştan 392'şer lira para cezası kesti.

Devam eden uygulamalar sırasında 26 araç denetlenirken, toplam 1.176 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA