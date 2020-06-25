Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmek isteyen kadın, ortalığı birbirine kattı
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Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmek isteyen kadın, ortalığı birbirine kattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanan maske kullanımı zorunluluğuna rağmen bir kadın, metroya maskesiz şekilde binmeye çalıştı. Kendisini uyaran güvenlik görevlisine zor anlar yaşatan kadın, daha sonra istasyondan ayrıldı.

25.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:07

Maskesiz şekilde metroya binmek isteyen genç kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Yasağa rağmen maske takmayan ve görevliye uzun sure bağıran genç kadın daha sonra istasyondan ayrıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE TARTIŞTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesiz şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.

"POLİS KİM?" DİYEREK BAĞIRDI

Duruma tepki gösteren kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Arkadaşıyla beraber bir süre güvenlik görevlisine bağıran kadın daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmek isteyen kadın, ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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