Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor

Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin yediye düşürülen girişlerinin üçünde, ziyaretçilerin ateşini ölçümlerini yapıyor.

18.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:50

Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor

ANTALYA- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin yediye düşürülen girişlerinin üçünde, ziyaretçilerin ateşini ölçümlerini yapıyor. Maskesiz girişlerin yasak olduğu tarihi kente ateşi 38 derece ve üzerinde olan ziyaretçiler de alınmıyor.

Muratpaşa İlçe Hıfzısıhha Kurulunca, korona virüs önlemleri çerçevesinde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin 20 olan giriş çıkış noktası 7'ye düşürülürken maskesiz girişler de yasaklandı. Belirlenen giriş noktaların 3'ü Muratpaşa Belediyesi, kontrolüne bırakıldı. Buna göre Muratpaşa Belediyesi, Hıdırlık Kulesi, Üç Kapılar ve Yat Limanı girişi noktalarında, ziyaretçilerin ateşlerini ölçerken, maske kontrolü yapıyor. Ateşi 38 derece ve üzerinde çıkan ziyaretçiler Kaleiçi'ne alınmazken görevliler dar sokaklarında uzun yürüyüşlerin yapıldığı tarihi kentte sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi Haber
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Haber
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Haber
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Leyla Güven Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Türkan Şoray Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Uefa Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Maskesiz girişin yasaklandığı tarihi Kaleiçi semtinde ateş ölçümüyle giriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 15:12:10. #1.14#
title