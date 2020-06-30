Maske uyarı yapan doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maske uyarı yapan doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi

İzmir'de aile hekimi Savaş Aşçı, maske takma uyarısında bulunduğu hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert bir cisim vurularak yaralandı.

30.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:24

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir doktor, muayene için gelen kişilerden maske takmasını istemesinin ardından çıkan tartışmada darp edildi. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan bir başka doktorda kafasına sert bir cisimle vurulması neticesinde yaralandı. Yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansırken, darp edilen Dr. Savaş Avcı, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini ve vatandaşlardan işlerini kolaylaştırmalarını beklediklerini söyledi.

İKİ DOKTOR DARP EDİLDİ

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Muayene için gelen 2 kişi aile hekimi Savaş Avcı tarafından maske takmaları konusunda ikaz edildi. İkazın ardından ikili ve doktor arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeri girmesiyle 1'i kadın 3 kişi Avcı'yı darp etti. Bu sırada gürültüleri duyarak olay yerine gelen ve yaşanan kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert bir cisimle darbe alarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar hızla bulundukları noktadan ayrıldı. Adrese gelen ambulanslar ile yaralı doktorlar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Aile Sağlığı Merkezine gelerek detaylı araştırma yapan polis ekipleri, Aile Sağlığı Merkezinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde saldırganların Ç.Ş. adlı kadın ile Ç.D. ve Ç.V olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından her yerde aranan şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞANAN OLAYI ANLATTILAR

Saldırganlar tarafından darp edilen Aile Hekimi Dr. Savaş Avcı, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay dün 14.05'te oldu. Normal sağlık hizmetlerimizi verdiğimiz sırada bana kayıtlı 3 hasta maskesiz şekilde kuruma geldi. Kurumun girişinde maskesiz olduklarını görünce uyardık. Maske uyarısı nedeniyle aramızda sözlü münakaşa başladı. Mesai arkadaşım Dr. Mehmet Akça şahısları ikinci kez uyardı. Onunla da münakaşa ettiler. Bunlardan sonra polis çağıracağımı söyledim. Bahçede bağırıp çağırmaya başladılar. Bunun üzerine kadının yanında bulunan iki erkek şahıs kurumun girişinde bizi darp ettiler. Dr. Mehmet Akça Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altında. Zaten kendisi tansiyon ve şeker hastasıydı."

"VATANDAŞLARIMIZDAN İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRMALARINI İSTİYORUZ"

Yaşanan olayı kınadıklarını belirten Dr. Avcı, "Sağlıkta şiddetin bitmesini istiyoruz. Bununla ilgili başta Cumhurbaşkanımız olmaz üzere devlet büyüklerimizden caydırıcı kanunlar bekliyoruz. Hastaneden darp raporu aldık. Cumhuriyet savcılığına başvurarak şikayet şikayetçi olduk. Hukuki olarak mücadelemiz devam edecek. Moralim alt üst oldu. Darp edilmemiz nedeniyle üzgünüm. Moral motivasyonum düştü. Ailem de bu süreçten çok üzüldü. Böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan bizim işlerimizi kolaylaştırmalarını istiyoruz. Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak çok zor bir şey değil" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.D. ve Ç.V. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Ç.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maske uyarı yapan doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Haber
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı Haber
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Adem Büyük Okan Buruk Fernando Muslera
Daha Fazla Lut Kavmi Carl Reiner Hamza Salih İkranur Tirsi
Şu an buradasınız: Maske uyarı yapan doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 17:24:49. #1.14#
title