Maskesiz girdiler, uyaran doktoru darp ettiler
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Maskesiz girdiler, uyaran doktoru darp ettiler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir doktor, muayene için gelen kişilerden maske takmasını istemesinin ardından çıkan tartışmada darp edildi.

30.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:07

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir doktor, muayene için gelen kişilerden maske takmasını istemesinin ardından çıkan tartışmada darp edildi. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan bir başka doktorda kafasına sert bir cisimle vurulması neticesinde yaralandı. Yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansırken, darp edilen Dr. Savaş Avcı, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini ve vatandaşlardan işlerini kolaylaştırmalarını beklediklerini söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Muayene için gelen 2 kişi aile hekimi Savaş Avcı tarafından maske takmaları konusunda ikaz edildi. İkazın ardından ikili ve doktor arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeri girmesiyle 1'i kadın 3 kişi Avcı'yı darp etti. Bu sırada gürültüleri duyarak olay yerine gelen ve yaşanan kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert bir cisimle darbe alarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar hızla bulundukları noktadan ayrıldı. Adrese gelen ambulanslar ile yaralı doktorlar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aile Sağlığı Merkezine gelerek detaylı araştırma yapan polis ekipleri, Aile Sağlığı Merkezinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde saldırganların Ç.Ş. (37) adlı kadın ile Ç.D. (21) ve Ç.V (18) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından her yerde aranan şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞANAN OLAYLARI BÖYLE ANLATTI

Saldırganlar tarafından darp edilen Aile Hekimi Dr. Savaş Avcı, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay dün 14.05'te oldu. Normal sağlık hizmetlerimizi verdiğimiz sırada bana kayıtlı 3 hasta maskesiz şekilde kuruma geldi. Kurumun girişinde maskesiz olduklarını görünce uyardık. Maske uyarısı nedeniyle aramızda sözlü münakaşa başladı. Mesai arkadaşım Dr. Mehmet Akça şahısları ikinci kez uyardı. Onunla da münakaşa ettiler. Bunlardan sonra polis çağıracağımı söyledim. Bahçede bağırıp çağırmaya başladılar. Bunun üzerine kadının yanında bulunan iki erkek şahıs kurumun girişinde bizi darp ettiler. Dr. Mehmet Akça Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altında. Zaten kendisi tansiyon ve şeker hastasıydı."

"VATANDAŞLARIMIZDAN İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRMALARINI İSTİYORUZ"

Yaşanan olayı kınadıklarını belirten Dr. Avcı, "Sağlıkta şiddetin bitmesini istiyoruz. Bununla ilgili başta Cumhurbaşkanımız olmaz üzere devlet büyüklerimizden caydırıcı kanunlar bekliyoruz. Hastaneden darp raporu aldık. Cumhuriyet savcılığına başvurarak şikayet şikayetçi olduk. Hukuki olarak mücadelemiz devam edecek. Moralim alt üst oldu. Darp edilmemiz nedeniyle üzgünüm. Moral motivasyonum düştü. Ailem de bu süreçten çok üzüldü. Böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan bizim işlerimizi kolaylaştırmalarını istiyoruz. Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak çok zor bir şey değil" dedi.

(İHA)

Maskesiz girdiler, uyaran doktoru darp ettiler

Kaynak: İHA

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