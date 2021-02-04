Maskesiz gezdiler! Kaya Çilingiroğlu'dan sert tepki: Siz bana karışmayın

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de "Herkes sosyal mesafeyi korumalı" diye açıklama yapan, ancak bu kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de "Herkes sosyal mesafeyi korumalı" diye açıklama yapan, ancak bu kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" dedi.

"Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama siz maske takmamışsınız" diyen muhabire de "Siz bana karışmayın" diye karşılık verdi.

Kaynak: Hürriyet