Maskesiz dolaşan vatandaş: "Korona neredeyse gelsin bulsun beni" Maskesiz dolaşan vatandaş: "Korona neredeyse gelsin bulsun beni" Maskesiz dolaşan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı Denizli İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin kararları doğrultusunda kentte maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Maskesiz dolaşan vatandaş: "Korona neredeyse gelsin bulsun beni"

Maskesiz dolaşan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı

DENİZLİ - Denizli İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin kararları doğrultusunda kentte maskesiz dolaşmak yasaklandı. Maskesiz dolaşan vatandaşların sözleri ise şaşırttı.

Denizli Valiliği ve İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı doğrultusunda evden çıkan her vatandaşa maske takma zorunlu getirildi. Maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası uygulanacak. Sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşların büyük kısmı maske kuralına riayet etti. Maskesiz dolaşan vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sosyal mesafeyi gözetmeyen ve maske kullanmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından anonslar ile uyarıldı.

"Ne eldiven nede maske hiçbir şey kullanmıyorum"

Maske kullanmayan vatandaşlardan Üzeyir Yazır ise kendisini ilginç sözlerle savunarak, "Hastalık paranoyaklık seviyesine geldi, sürekli televizyonlarda. Yok hayalet taşıyıcılar var, yok şöyle derken artık bende dedim ki korona neredeyse artık gelsin beni bulsun öleyim. Zaten hiçbir işim düzgün gitmiyor, bütün işlerim ters. Öleyim de kurtulayım diye bekliyorum. Korona neredeyse gelsin bulsun beni. O yüzden hiç umurumda değil yani. Öleceksek ölürüz, kalacaksak kalırız. Ne olacaksa olsun dedik artık. Ne eldiven ne de, maske hiçbir şey kullanmıyorum" dedi.

"Maskeyi biraz araştırdım yan etkisi oluyormuş"

Hasan Çakar isimli vatandaş ise eldiven kullanmadığını ve eldivenlerin bakteri oluşturduğunu, ameliyatlarda kullanıldığını normal günlükte kullanılmayacağını söyleyerek kendisini savundu. Çakar, "Maskeyi biraz araştırdım baktım, insanlar maske ile dolaşıyor tabi maske ile aynı havayı çekerse yan etkisi oluyormuş. Ben birkaç insana baktım maskeden dolayı bayılmış ve nefes alamıyor ben o konuya markete girersek maske takarız. Ama dışarıda gezerken ne güzel temiz hava en güzeli Allah bizim vücudumuzu zaten güzel bir şekilde oluşturmuştur maske ya da eldiven tavsiye etmiyorum" ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: İHA