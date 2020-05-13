Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz dolaşılmasının yasaklanmasının ardından, kurallara uymayan 18 kişiye para cezası ugulandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz dolaşılmasının yasaklanmasının ardından, kurallara uymayan 18 kişiye para cezası ugulandı.

Emet Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezenlere ceza kesilmesi kararından, sonra ilçede maskesiz dolaştığı tespit edilen 18 kişiye 392'şer TL para cezası kesildiği belirtildi.

Yetkililer, Korana virüs tedbirleri kapsamında uygulamanın aralıksız olarak devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA