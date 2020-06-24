Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar
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Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı.

Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar
24.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:23

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı. Uygulamaya takılan bir minibüsteki maskesiz 2 yolcu ve şoföre ceza kesildi.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir içinde toplu taşıma yapan minibüslere yönelik uygulama yapıldı. Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınıp alınmadığını denetleyen ekipler, şoförlere maskesiz yolcu alınmaması gerektiğini ve araç içinde belirtilen hijyen kurallarını hatırlattı. Uygulamada içinde 2 kadın ve 3 çocuğun olduğu minibüste maskesiz olan yolcular, polisleri fark edince panikle kıyafetleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştı. Aracı durduran ekipler, maskesiz 2 yolcu ve sürücüye emre aykırı davranıştan 392'şer lira para cezası kesti. 26 araç denetlenirken, toplam bin 176 lira cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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