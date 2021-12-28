Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, "Maskeni takar mısın" diyen yolcuyu azarladı Esenyurt-Avcılar hattında çalışan bir minibüs şoförü, maskesini takmayınca yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, "Maskeni takar mısın" diyen yolcuyu azarladı

İSTANBUL - Esenyurt-Avcılar hattında çalışan bir minibüs şoförü, maskesini takmayınca yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Maskesini takmak yerine yolculara "Ne var yani, bir şey mi oldu" diye tepki gösteren şoför, tavrı ile görenlere pes dedirtti. O tartışma anlarıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt-Avcılar hattında çalışan bir minibüste yaşandı. Onlarca yolcunun bulunduğu minibüste maske yakmayan şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Bir yolcunun "Maskeni takar mısın" demesi üzerine sinirlenen minibüs şoförü, maskesini takmak yerine "Ne var yani, bir şey mi oldu" diyerek yolcuyu azarladı. Tartışmanın devamında "Bir şey olursa gel söyle. Şimdi geç arkaya" diyen minibüs şoförü maskesiz bir şekilde yoluna devam etti. Yaşanan o tartışma anları ise yine bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Esenyurt'ta korkunç olay! Metrelerce yüksekten aracın üzerine düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Metrelerce yüksekten aracın üzerine düştü

 Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

 Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı

Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title