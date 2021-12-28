Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı

Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt Avcılar hattında çalışan bir minibüs şoförü, maskesini takmayınca yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Avcılar hattında çalışan bir minibüs şoförü, maskesini takmayınca yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Maskesini takmak yerine yolculara "Ne var yani, bir şey mi oldu" diye tepki gösteren şoför, tavrı ile görenlere pes dedirtti. O tartışma anlarıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Avcılar hattında çalışan bir minibüste yaşandı. Onlarca yolcunun bulunduğu minibüste maske yakmayan şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Bir yolcunun "Maskeni takar mısın" demesi üzerine sinirlenen minibüs şoförü, maskesini takmak yerine "Ne var yani, bir şey mi oldu" diyerek yolcuyu azarladı. Tartışmanın devamında "Bir şey olursa gel söyle. Şimdi geç arkaya" diyen minibüs şoförü maskesiz bir şekilde yoluna devam etti. Yaşanan o tartışma anları ise yine bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta korkunç olay! Metrelerce yüksekten aracın üzerine düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Metrelerce yüksekten aracın üzerine düştü

 Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

 'Tokatçı' berber bu kez yediği dayakla gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu

'Tokatçı' berber bu kez yediği dayakla gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title