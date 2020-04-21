Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın - Haber
Sağlık Bakanlığı, Sağlık

Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın

Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın Maske yüze tam olarak oturmalı Eldiven kullanımı yalancı bir güvene sebep olabilir Korona virüs salgınında bulaş riskini önlemek için takılan maskelerin doğru şekilde kullanılması büyük önem taşıyor.

21.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:49
Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın

Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın

Maske yüze tam olarak oturmalı

Eldiven kullanımı yalancı bir güvene sebep olabilir

ANKARA - Korona virüs salgınında bulaş riskini önlemek için takılan maskelerin doğru şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Yıpranma, nemlenme ve yırtılma gibi durumlarda değiştirilmesi gereken maskelerin yanlışlıkla dokunma durumunda dahi kirlenmiş kabul edilerek kapalı bir çöp kutusuna atılması gerekiyor.

Korona virüs salgınında bulaş riskini önlemek için takılan maske ve eldivenlerin doğru şekilde kullanılması büyük bir önem taşıyor. Tercih edilen maskelerin yüze tam olarak oturması gerekirken, yıpranma, nemlenme, yırtılma gibi durumlarda da maskenin vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerekiyor. Dışarıda kullanılan eldivenler ise yalancı bir güven oluşturabileceği için kullanımında dikkatli davranmak önem arz ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Yıldız, maske kullanmanın hastalığı çevreye yaymama ve dışarıdan gelecek damlacıkları içeri almama konusunda kişilere yardımcı olduğunu vurguladı. Tüm vatandaşların dışarı çıkmak durumunda kaldığında maske kullanması gerektiğine işaret eden Yıldız, sosyal mesafeyi de mutlaka korumak gerektiğini hatırlatarak, "Mümkün olduğunca dışarı çıkmamamız, çıktığımızda bulunduğumuz ortamda kalabalığa temas etmememiz, el hijyenimizi doğru şekilde sağlamamız ve maskeyi de takmamız gerekiyor. Maskeyi eğer dışarıdaysak her yerde takmayı öneriyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor ancak dışarı çıkmamız, işe gitmemiz, toplu taşıma kullanmamız, markete gitmemiz gerekiyorsa yine sosyal mesafemizi koruyarak maske de takmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Farklı maske çeşitlerinin olduğuna işaret eden Yıldız, sağlık personeli dışındaki vatandaşlar için tıbbi maskenin yeterli olduğunun altını çizdi. Maskenin doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, "Maskeyi kullanmadan önce elimizi mutlaka doğru şekilde yıkamalı ya da dezenfekte etmeliyiz. 20 saniye süreyle su ve sabun ile yıkıyoruz veya uygun bir el dezenfektanı ile yine 20-30 saniye elimizi dezenfekte ettikten sonra eğer maskemiz lastikliyse lastikli bölümünden kulak kepçemize takıyoruz. Maskeyi çene, ağız ve burnu içe alacak şekilde takıp, üst taraftaki metal şeridi de burnumuzun üzerine oturtup dışarıdan mümkün olduğunca hava girmeyecek şekilde yüzümüze yaslıyoruz. Maske taktıktan sonra da özellikle ön bölümüne kesinlikle dokunmuyoruz. Yanlışlıkla dokunma durumumuz olduğunda dahi maskemizi kirlenmiş kabul ederek kapalı bir çöp kutusuna atıyoruz ve yine hemen elimizi dezenfekte ediyoruz. Yeni maskeyi de bu şekilde takıyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız, maskenin yüze tam olarak oturması gerektiğini de vurguladı. Yıldız, belirli durumlarda maskenin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Maskenin eğer dış yüzeyine temas edersek, yıpranırsa, yırtılırsa, çok nemlenirse, kirli bir yere bir şekilde temas ederse mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Maskeyi taktığımız zaman tekrar çıkartmayıp çenemize, alnımıza, başımıza koymamamız gerekiyor. Maskeyi eğer bir miktar da çıkartırsak onu mutlaka yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Maskeyi çıkarınca tekrar aynı maskeyi takmamamız gerekiyor" uyarısında bulundu.

Maske kullanımının çok önemli olduğunu kaydeden Yıldız, maske takmamanın da bir o kadar risk oluşturduğunu söyledi. Doğru eldiven kullanımına da değinen Yıldız, dış ortamda elleri nasıl kullanıyorsak eldiveni de tüm bu hususlara dikkat ederek kullanmak gerektiğini ifade ederek, "O ortamdan çıktığımızda yine eldivenlerimizi çıkarıp ellerimizi su ve sabun ile yıkamalı ya da dezenfekte etmeliyiz. Eldiven bir güvence oluşturacak kadar güvenli değil, hatta yalancı bir güven oluşturacak durumda olabiliyor. Eldiven varken elimizde yine elimizi yüzümüze götürmemeli, yine maskeye dokunmamalı, yine sosyal mesafeyi korumalıyız" dedi.

Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi Haber
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haber
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haber
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel...
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Kibariye Fettah Can Halil Sezai
Spor Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:36:38. #1.15#
title