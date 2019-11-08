"Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl" etkinliği

08.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:32

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Maskeni Tasarla ve Sağlık Yürüyüşüne Katıl" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Elbeyli İlkokulu tarafından organize edilen etkinliğe, Elbeyli İlkokulu'nun yanı sıra Kılıçaslan İlkokulu ve Selçuk İlkokulu öğrenci, öğretmen ve idarecileri ile Kaymakam Bülent Bayraktar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil de katıldı.

Yürüyüş sırasında vatandaşlara lösemiyle ilgili bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.

Elbeyli İlkokulu Müdürü Özden Aşar Coşar, "Bu etkinlikle hem çocukların maskelerden korkmaması gerektiğini hem de lösemi hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA