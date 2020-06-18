Maskeni takıp salona git, temassız bir sınav gerçekleştir Sınava bir hafta kaldı, son hafta neler yapmalıyız sorusundan çok sınav ertelenebilir mi diye soruyor gençler. Sınav ertelenmez ve son hafta yapılacaklar listesi hazırlasak çok iyi olur!

Covid-19 2020 yılını herkes için unutulmaz kıldı. Bu sene covid-19 olmasaydı da üniversite sınavına hazırlan gençler için unutulmaz bir yıl olacaktı. Ama ne yazık ki heyecanlı sınav hazırlığı senesi olarak hafızalarında yer edecek 2020, okulların kapanmasıyla, karantina günleriyle, sınav tarihi tartışmalarıyla, eğitimin online gerçekleşmesiyle sınav heyecanını bile tartışamadığımız bir yıl oldu.

Son hafta yapılacak bir düzine şey:

Hangi gün bırakmalıyım sorusundan uzaklaş, cuma günü dinlemek, eğlenmek, endişelenmek, anlamsız kaygılar taşımak için yeterince uzun bir gün olacak, cumaya kadar çalışmaya devam.

Deneme çözmekten vazgeçme, her sabah sınav saatinde bir deneme!

Çıkmış sorulara bakmak için uzun öğleden sonraları var, instagram tbt yerine ösym tbt.

Sınav yerleri açıklandı, gidip bakıp heyecanlanıp, havaya girebilirsin (Hala yapmadıysan).

Daha iyi çalışabilirdim, keşke daha iyi çalışsaydım gibi cümleler odanın tavanında her gece asılı duruyorsa, onların ipini hemen kes. Çünkü daha iyisini yapabilseydin yapmış olurdun. Bu yıl yaptığın ya da yapmadığın her şey senin içinde bulunduğun fiziksel, zihinsel koşulların yansıması, bu nedenle "yapabileceğimi yaptım "la tanışmakta fayda var.

Virüsle ilgili tek sorun biyoloji testindeki olmalı. (Bu sene mutlaka bekliyorum) Çözmen gereken çok soru var, Covid-19 sorularını bırak, maskeni takıp salona git, temassız bir sınav gerçekleştir.

Kimlik ve sınav giriş belgeni kontrol et, ne olur ne olmaz.

Henüz gerçekleşmemiş bir sınavın sonucunu tartışma, sınavdan sonra bunun için zamanın olacak. Tercihte uzun uzun tartışırsın

Sürekli sınavla ilgili konuşan battık, bittik yenildik diyen arkadaşlarından uzak dur. Eğer sen onlardan biriysen herkesten uzak dur.

Evdekilerle uzun sessizlikleri paylaşmak yerine duygularını paylaş, göreceksin çok iyi gelecek.

Sınavdan önceki gece uyuyamazsan -ki mis gibi uyuyacaksın, ama olur da ilk anda dalamazsan- unutma yalnız değilsin, sınava giren iki milyon ve onların anneleri toplam dört milyon yatakta dönüyor. Seni güzel bir yarın bekliyor, bunu düşün.

Sınav sabahı her zaman ettiğin kahvaltını et, okunmuş pirinç verirlerse itiraz etme, seni sevenlerin iyi dileklerini almanın ne sakıncası olabilir.

Sınavda yapılacak bir düzine şey:

Sınav salonuna girerken görevlilerin ve gözetmenlerin söylediklerini dikkate al!

Cevap kâğıdında ve kitapçıkta kodlaman gereken her şeyi eksiksiz kodla ve kontrol et.

Soruları denemelerde nasıl bir taktik geliştirdiysen o sırayla çöz, fantastik işler yapıp sınav sırasında taktik değiştirme. Bir taktiğin yoksa en iyi olduğun dersten başlayıp en kötü olduğuna doğru ilerlemek iyi bir taktik olabilir.

İlk 10 dakika sorulardan hiç bir şey anlamazsan korkma, birazdan bu kaos sona erecek ve soruları seri bir şekilde çözebileceksin. Doğal olarak heyecanlısın ve bu heyecan senin yapabilme gücün, şimdi rüzgarı arkana al.

ÖSYM'nin dikkate alıp altını çizdiği, kalın karakterle yazdıklarını sen de dikkate al.

Olumsuzları olumlu yapmaya eğilimli olan zihninin seni aldatmasına izin verme, gerçekçi ol.

Önce soru kökünü oku, soru senden ne istiyor onu gör, onu gördüğün anda cevabı da görmüş olacaksın.

Bilmediğin soruyu bilmiyorsundur, ilerde bildiğin sorular var onları bekletme. İkinci, üçüncü turda geride bıraktıklarınla ilgilenebilirsin. Hiç bir şekilde cevabı hakkında fikrin olmayan soruları boş bırak.

Optik forma kodlamayı sona bırakmadan, kaydırma yapmamaya özen göstererek bu işi de güzelce hallet.

Zamanı kontrol etmeyi unutma, hem bu sayede küçük molalar vermiş olursun

Sınavda diğer adaylarla ilgilenme, "bak ya nasıl da çözüyor" derken kendini yakalarsan emin ol 10 saniye önce sol çaprazdaki de senin için aynı şeyi, düşündü. En iyisi dikkatimizi, enerjimizi kendimize verelim.

İşler sarpa sararsa kalemi bırak, nefes egzersizleriyle kontrolü eline al, dinlen ve yeniden başla. Unutma soruları yanıtlamak kadar sınavı yönetmen de gerekiyor.

Kaynak: Bültenler