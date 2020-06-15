Maskematiklerden İzmirliye 6 milyon maske
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Maskematiklerden İzmirliye 6 milyon maske

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete aldığı maskematikler aracılığıyla ücretsiz dağıtılan maske sayısı, iki aydan kısa bir sürede 6 milyona yaklaştı.

Maskematiklerden İzmirliye 6 milyon maske
15.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küresel salgınla mücadele kapsamında İzmirlilerin maskeye erişimini kolaylaştırmak için maskematiklerden ücretsiz dağıttığı maske sayısı iki aydan kısa bir sürede 6 milyona yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren maskeye ulaşma konusunda yaşanan sıkıntıları Meslek Fabrikası bünyesinde yaptığı maske üretimi ve hayata geçirdiği maskematik formülüyle aştı. İzmir'in merkezinde yaşayan yurttaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için 17 metro istasyonu ve Karşıyaka, Bostanlı, Konak vapur iskelelerine maskematik yerleştirildi. Buca'da Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka, Çiğli İZBAN istasyon girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı önüne seyyar ise maskematikler kuruldu. 17 Nisan'da devreye alınan maskematikler kentteki maske dağıtım ağının omurgasını oluşturdu . Geride kalan yaklaşık 2 aylık sürede metro istasyonlarındaki maskematiklerden 4 milyon 700 bin, İZDENİZ iskelelerinde 494 bin, seyyar maskematiklerle ise 552 bin adet dağıtım yapıldı.

İzmirliler, İzmirim Kart'ını okutarak yedi günde bir içinde 5 adet maske olan maske paketinden ücretsiz yararlandı. Normalleşme süreci kapsamında bu hafta devreye girecek yeni uygulama ile birlikte beşli paketler bir biniş ücreti (3,56 TL) karşılığında alınabilecek.

Günde 120 bin maske üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Meslek Fabrikası bünyesinde da maske üretiyor. İzmirlilere daha fazla maske ulaştırmak için kesim işinin yapıldığı 5 adet makine alınarak üretim kapasitesi günlük 120 bine çıkarıldı. Meslek Fabrikası eğitmenleri ve gönüllüler de maskelerin dikimini yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde ilçe belediyelerine, 65 yaş üzeri yurttaşlara ve tarım işçilerine ise 368 bin maske dağıttı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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