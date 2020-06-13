Maskematikler artık ücret karşılığı hizmet verecek
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Maskematikler artık ücret karşılığı hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde halkın maskeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete aldığı ve bugüne kadar 5 milyona yakın maskenin dağıtımını ücretsiz gerçekleştirdiği Maskematik'ler önümüzdeki haftadan itibaren ücret karşılığı hizmet verecek.

Maskematikler artık ücret karşılığı hizmet verecek
13.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:23

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde halkın maskeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete aldığı ve bugüne kadar 5 milyona yakın maskenin dağıtımını ücretsiz gerçekleştirdiği Maskematik'ler önümüzdeki haftadan itibaren ücret karşılığı hizmet verecek. 5'li maske paketi İzmirim Kart'la (1 tam biniş karşılığı) 3,56 TL'ye alınabilecek.

Vatandaşların maskeye ulaşımını kolaylaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, maske satışının serbest bırakılması kararına rağmen ücretsiz dağıtımı sürdürdü ve Maskematik'ler aracılığı ile 5 milyona yakın maskenin dağıtımını sağladı. İzmir Metrosu istasyonlarında nisan ayının başından bu yana yolculara İzmirim Kart ile ücretsiz maske dağıtımı sağlayan Maskematik'ler ile ilgili önemli bir duyuru geldi. Büyükşehir belediyesi, maskeye olan ihtiyacın devam edeceği düşüncesiyle düşük bir ücret karşılığında Maskametik aracılığıyla hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

5'li paket bir tam biniş fiyatına

Önümüzdeki haftadan itibaren yapılacak yeni düzenleme ile beş maskeden oluşan paketler, İzmirim Kart ile ödeme yapılarak 1 tam biniş ücreti (3,56TL) karşılığında zaman sınırlaması olmaksızın alınabilecek.

Bu amaçla Maskematik'lerde gerekli teknik montaj, yazılım ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Bu süreçte çalışma yapılacak Maskematik'lerde geçici olarak kesinti olabilecek. Pazartesi gününden itibaren Maskematik'lerde yapılacak teknik çalışma hafta içinde tamamlanacak ve Maskematik'ler yeni düzenleme ile hizmete devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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