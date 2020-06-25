"Maskem aracımda" dedi ceza yemekten kurtulamadı
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"Maskem aracımda" dedi ceza yemekten kurtulamadı

- "Maskem aracımda" dedi ceza yemekten kurtulamadı Kahramanmaraş polisi maskesiz sokağa çıkanlardan mazereti olmayanlara cezai işlem uyguluyor Kahramanmaraş'ta maske uygulaması sırasında maskesinin aracında olduğunu söyleyen bir vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.

25.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:28

- "Maskem aracımda" dedi ceza yemekten kurtulamadı

Kahramanmaraş polisi maskesiz sokağa çıkanlardan mazereti olmayanlara cezai işlem uyguluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta maske uygulaması sırasında maskesinin aracında olduğunu söyleyen bir vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen maskesiz sokağa çıkma yasağı kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, merkezi konumdaki bölgelerde yaptıkları denetimlerde maskesi olmayan vatandaşların mazereti dışındakilere cezai işlem uyguluyor.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Bulvarı'nda maske takmayanlara cezai işlem uygularken, vatandaşların savunmaları ise kameralara yansıdı.

Ekipler, maskesini takmayan bir vatandaşın kimliğini alıp cezai işlem uygulayacağı sırada, ceza yazılmaması konusunda polise ısrar etti. Maskesinin aracında olduğunu ve alıp geleceğini söyleyen vatandaş tüm ısrarına rağmen 900 lira ceza yemekten kurtulamadı.

Ekipler, telefonla konuşmak için maskesini yarıya kadar indiren bir kadını ise ikaz etti.

'Maskem aracımda' dedi ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İHA

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