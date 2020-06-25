"Maskem aracımda" dedi, ceza yemekten kurtulamadı Kahramanmaraş'ta maske uygulaması sırasında maskesinin aracında olduğunu söyleyen bir vatandaş, ceza yemekten kurtulamadı.

Kahramanmaraş'ta maske uygulaması sırasında maskesinin aracında olduğunu söyleyen bir vatandaş, ceza yemekten kurtulamadı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen maskesiz sokağa çıkma yasağı kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, merkezi konumdaki bölgelerde yaptıkları denetimlerde maskesi olmayan vatandaşların mazereti dışındakilere cezai işlem uyguluyor.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Bulvarı'nda maske takmayanlara cezai işlem uygularken, vatandaşların savunmaları ise kameralara yansıdı.

Ekipler, maskesini takmayan bir vatandaşın kimliğini alıp cezai işlem uygulayacağı sırada, ceza yazılmaması konusunda polise ısrar eden vatandaş, maskesinin aracında olduğunu ve alıp geleceğini söyledi ancak 900 lira ceza yemekten kurtulamadı.

Ekipler, telefonla konuşmak için maskesini yarıya kadar indiren bir kadını ise ikaz etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA