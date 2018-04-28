Maskeli Sürücü Alarmı! Gerçek Ortaya Çıkınca Polis Şaşkınlığını Gizleyemedi
Düzce'de maskeli sürücü polisi alarma geçirdi. Otomobili durduran polis, sürücünün kırılan ön camdan korunmak için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyince şaşkınlık yaşadı.
Düzce'de "maskeli sürücü" ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine D-655 karayolunda otomobili durduran polis gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı.
MASKELİ SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS ÜST ARAMASI YAPTI
Düzce'de araçtan indirilen maskeli sürücü Mehmet Kurt ile otomobilin sahibi olduğu öğrenilen Tolga Şen ile yolcu olarak bulunan Yener Ateşli'ye polis tarafından üst araması yapıldı.
KAVGA ETTİĞİ KİŞİ, OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRMIŞ
Otomobilde de arama yapan polis, otomobil sahibi Şen ile sürücü Kurt'a cezai işlem uyguladı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Şen, bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.
"CAM KIRIKLARI YÜZÜMÜZE DÜŞMESİN DİYE MASKE TAKTIK"
Otomobili tamir ettirmek için yola çıktıklarını ifade eden Şen, "Aracımı Düzce'ye yaptırmak için getiriyordum fakat rüzgar olduğu için yüzlerimizi kapattık. Cam kırıklarından korunmak istedik. Bu durum polisleri harekete geçirmiş. Biz de çok şaşırdık." dedi.
Araç polis incelemesinin ardından çekici yardımı ile sanayi sitesine götürüldü.
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Ya maskeli şahıslar terörist olup bu polis ateş açsalar polis in hali ne olurdu? Yapmayın polis görevini yapıyor tatsız yorumlar yapmayın!Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır
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maskeli beşlerCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Polise laf eden insancıklar polis ne yapsın be ne yapsa suç oluyor arama yapılacak ben teröristmiyim diyorsunuz sonra patlama oluyor polis arama yapmadı polisin sucu diyorsunuz bu ülkede ekmek parası için vatan sevgisi için çalışan memurlara laf etme lüksünü nerden buluyorsunuzCevap Yaz 34 3 Yayından Kaldır
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polısı elestıren cok ıyı yorumlar yaomıssınız fethı sekını hatırlatırım aynı unuforma var ustlerınde. . . o arabada yolculuk eden sızde olabılırdınız ve polıs sıze sert mudahale etse dunyayı ayaga kaldırırdınız. . . netıce ıtıbarı ıle aracın ve suphelılerın konum plaka ve ısım ve sahızların durumu gıbı bılgıler telsız den gecılıyor yanı polıs celıskı ıcınde o aracta malumkı suclu yok ma yıne de suphecı ikilem içinde. . . .Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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spiderman olmasınCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır