Maskeli soyguncu 823 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIAdıyaman'da, 2 markette silahla hırsızlık girişiminde bulunan ve 823 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle kimliği belirlenerek, yakalanan Ömer Burak Dörmış (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI
Adıyaman'da, 2 markette silahla hırsızlık girişiminde bulunan ve 823 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle kimliği belirlenerek, yakalanan Ömer Burak Dörmış (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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