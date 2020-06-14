Maskeli, sosyal mesafeli deniz keyfi Maskeli, sosyal mesafeli deniz keyfi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Akçabük sahilinde maskeli, sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

Maskeli, sosyal mesafeli deniz keyfi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Akçabük sahilinde maskeli, sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu. İlçeye tatile gelen ve salgın nedeniyle maskelerini bir an olsun çıkarmayan 4 bayanın denize bile maske ile girmesi dikkatlerden kaçmadı.

1 Haziran yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli turistler Bodrum'a akın etmeye başladı. Denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşların bir kısmı maske ile güneşlenirken bir kısmı da denize maskeyle girdi. Büyük şehirlerdeki Korona virüs tedbirlerinden bunalan vatandaşlar Bodrum'a gelerek Ege'nin serin sularına kendilerini bıraktı. Yeni normalleşme sürecinde maske takma zorunluluğu sahilde de kendisini hissettirmeye başladı. Maskelerle sahile gelen yerli turistler güneşlenirken, Denize girerken bile maskelerini çıkarmadı. Bazı vatandaşlar maske kurallarına uyarken bazıları ise maske takmamayı tercih etti. İlçenin tüm halk sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Saklı koylarda ise sessizce denize girenlerde gözlerden kaçmadı. Şezlonglara güvenmeyen bazı tatilciler, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak güneşlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Deniz özlemi çeken vatandaşlar sosyal mesafeli yeni dönem sahil keyfine alışmaya çalıştı. Eski cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya başlayan Bodrum sahillerinde birçok vatandaş maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak tatilinin keyfini çıkarmaya başladı.

Maskeli tatilin keyfini

İstanbul ve Ankara'da Korona virüs tedbirlerinden bunalan 4 genç ise 1 Haziran'daki yeni normalleşme sürecini fırsat bilerek Bodrum'a tatile geldi. Bol bol hasret gideren gençler maskeli, mesafeli denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

İstanbul'daki Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından yeni normalleşme sürecinin gelmesiyle birlikte arkadaşlarıyla Bodrum'da gelen Miray Yakın "3 aydır evin içindeydik çok sıkıldık. Böyle bir tatil bizim için çok iyi oldu. Bodrum'un, Mio Bianco otelini de güvenli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal mesafeli kurallara uyarak tatile yapmanın bir sakıncası yok. Maskelerle önlemimizi alıyoruz, mesafemizi tanımadıklarımızla koruyoruz. İnsanlarından sosyal mesafe kurallarına uyduğu için rahat ve güvenli bir şekilde tatilimizi yapıyoruz" dedi.

Rus vatandaşı olan ve yıllardır Türkiye'de yaşayan Anna Smirnov farklı şehirlerde yaşayan arkadaşlarıyla Bodrum'da buluştuğunu söyleyerek "Yıllardır Türkiye'de yaşıyorum. Arkadaşlarla yeni normalleşme sürecinde tatile çıkalım dedik. Arkadaşlarla olunca maskenin bir önemi kalmıyor ama başkalarına karşı önlem alıyoruz. Korona virüsten korkuyoruz ve önlem almak zorundayız" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla Bodrum'da buluşarak tatil yaptıklarını ifade eden Duru Göçebe ise "Arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak tatilimizi gerçekleştirmek istedik. Maske ve sosyal mesafe kuralları ile tatil yapmak bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Tatilimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek için kurallara uymamız gerekiyor, maske takmak zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA